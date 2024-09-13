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В ФИДЕ отменили решение о лишении Федерации шахмат России членства

В ФИДЕ отменили решение о лишении Федерации шахмат России членства
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ отменила решение о лишении Федерации шахмат членства в ФИДЕ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

7 июня Международная шахматная федерация на два года лишила членства ФШР, которое должно было вступить в силу через 60 дней. Федерация шахмат России в ответ подала апелляцию на это решение.

4 августа исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил "Интерфаксу" о том, что Комиссия по этике ФИДЕ удовлетворила просьбу Федерации шахмат России не активировать решение о лишении членства в период рассмотрения апелляции.

ФИДЕ ФШР шахматы
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