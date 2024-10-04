Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Китае

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил бразильца Тьяго Уайлда во втором круге турнира Masters в Китае.

Результат противостояния – 7:5, 7:5 в пользу россиянина.

Медведев – пятая ракетка мира и первая в России. Уайлд – на 88-м месте в рейтинге мира.

В третьем круге соперником Медведева будет 36-я ракетка мира Маттео Арнальди (Италия).

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.