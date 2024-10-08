Батыргазиев проведет защиту пояса IBA против бывшего суперчемпиона WBA

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020, временный чемпион WBA россиянин Альберт Батыргазиев проведет защиту пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг против бывшего суперчемпиона WBA Николаса Уолтерса из Ямайки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на 10 раундов поединок пройдет 17 в Уфе, он будет носить статус главного боя турнира серии "Ночь чемпионов IBA", который пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призера Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. Для 26-летнего россиянина это будет первая защита титула.

В общей сложности Батыргазиев провел на профессиональном ринге 11 поединков, во всех победил (8 боев завершились досрочно).

38-летний Николас Уолтерс одержал 29 побед (22 – нокаутом), один поединок проиграл, один завершился вничью. Единственное поражение Уолтерс потерпел в 2016 году в бою с украинцем Василием Ломаченко.

В со-главном событии турнира, как сообщалось, двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.