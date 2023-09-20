Чемпион ОИ Альберт Батыргазиев: хотелось бы получить бой с Дэвином Хейни

Российский боксер - о своей карьере на профессиональном ринге и реакции на критерии МОК

Альберт Батыргазиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Победитель Олимпийских игр в Токио российский боксер Альберт Батыргазиев сейчас активно боксирует на профессиональном ринге. 20 октября в Перми он проведет поединок с также, как и он, не знающим поражений, венесуэльским легковесом Эндером Луцесом. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину россиянин рассказал о подготовке к бою, о своем будущем в любительском и профессиональном боксе.

- Ровно через месяц состоится ваш бой с Луцесом. Как проходит подготовка к поединку?

- Первый этап подготовки уже позади, отработали хорошо, набираем объемы. После небольшого недельного отдыха сейчас, ровно за месяц до боя, начинается второй этап подготовки. Все идет по плану.

- Что скажете о сопернике?

- Соперник хороший, о чем говорят его показатели: 20 побед, 16 из них – досрочно. Без поражений, левша. Будет хороший бой.

- Вы тоже идете без поражений. Встреча двух непобежденных боксеров вызывает напряжение или дополнительный азарт?

- Конечно, придает дополнительную мотивацию. Хочется забрать нули у соперника, чтобы он запомнил наш бой. Ничего личного, это спорт.

- И он этого наверняка хочет!

- Ну, хотеть не вредно! (смеется)

- Какой из ранее прошедших ваши профессиональных боев запомнился лучше всего? Самый лучший и самый худший, пусть и победный.

- Конечно, больше всего запоминаются досрочные победы. Выделю свой восьмой поединок против экс-чемпиона Корралеса в Серпухове (россиянин победил панамца в девятом раунде - ИФ), статус соперника завлекал. Был напряжный бой, но получилось хорошо попасть, сотрясти соперника, его команда выбросила полотенце. Такого прям – вау! – нокаута не было, но бой запомнился. Если говорить про худший бой – это поединок, когда я боксировал с панамцем Нуньесом. То ли недооценил соперника, то ли эмоционально не очень был готов. Хотелось выглядеть лучше соперника в плане функциональности - всегда стараюсь готовиться так, чтобы в этом аспекте было преимущество. Но в том поединке его не было. Не сказал бы, что этот бой был очень плохим, просто не до конца изучили Нуньеса, а он подошел к бою очень хорошо.

- Ваш бой возглавит турнир Ural FC. Эта лига известна также по турнирам ММА. Ваше отношение к смешанным единоборствам?

- За смешанными единоборствами смотрю, болею. Друзья там выступают – например, Саша Шаблий. Знаю, что он в Bellator идут в полуфинале турнирной сетки. Дружу еще с бойцом Рустамом Хабиловым.

- Видите себя в этой категории соревнований? Как-никак, вы еще и кикбоксер.

- Ногами драться у меня всегда получалось хорошо, да мне и нравилось ногами работать. Надо борьбу подтянуть, но, если учесть тот факт, что я родился в Дагестане, это тоже могу делать - непрофессионально, конечно. В порядке шутки могу себя представить в ММА, но цели и задачи кому-то здесь что-то доказать нет.

- Тем не менее, вы наверняка не сказали последнего слова в любительском боксе. Допускаете ли, что выступите в чемпионате России, Олимпиаде?

- Не хочется полностью закрывать этот путь, все может быть. Но пока я иду по сетке профессионального бокса.

- Верите ли, что Россию допустят до ОИ? Как относитесь к этим ограничениям со стороны МОК?

- Конечно, это неправильно. Никто не имеет права заставлять спортсменов говорить то, чего они не хотят. Я этого не поддерживаю.

- Прошло два года с вашего триумфа на Олимпиаде в Токио. Как изменил вас этот успех – в личном и спортивном плане?

- Стараюсь всегда делать все, что я делал. Стараюсь себе не изменять, думаю, что это у меня получается. Зазвездился ли я? Надо у друзей спросить (смеется). Что касается медийности, не могу сказать, что она меня захватила, такого нет. В этой и других сферах идем поэтапно, пошагово.

- Какое событие в мире бокса в этом году оказалось для вас наиболее интересным?

- Выделю поединок американцев Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, который прошел в июле и завершился победой Кроуфорда. Он в итоге стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Я думаю, что это и есть самое значимое событие в мире бокса в последнее время. Даже я, человек, который не особо любит смотреть бокс, это знаю.

- С кем из боксеров-профессионалов мечтаете провести бой?

- Если с действующими, то побоксировал бы с украинцем Василием Ломаченко. Но понимаю, что это нереально. Хочется стать претендентом на чемпионские пояса и, если предложат бой с американцем Дэвином Хейни (чемпион по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO, The Ring), это будет очень хорошо для меня.

10-раундовый поединок Батыргазиев - Луцес пройдет 20 октября в Перми и возглавит турнир Ural FC в рамках форума "Россия – спортивная держава". Шоу пройдёт при поддержке Федерации бокса России.

25-летний Батыргазиев (чемпион ОИ-2020, четырехкратный чемпион России) и 24-летний Луцес на профессиональном ринге не знают поражений. Россиянин выиграл все девять поединков (шесть – нокаутом), венесуэлец – все 20 (16 – нокаутом).