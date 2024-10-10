Футболист сборной Греции найден мертвым в своем доме

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Защитник сборной Греции по футболу Джордж Болдок скончался на 32-м году жизни, сообщает греческое издание Sport 24.

Тело спортсмена было обнаружено в бассейне его дома.

Болдок родился в Англии и значительную часть карьеры провел в местных клубах, самый статусный из них – "Шеффилд Юнайтед". Однако у футболиста имеются греческие корни, что позволило ему сыграть за сборную Греции (12 матчей с 2022 года). В этом году он также перешел в греческий "Панатинаикос".