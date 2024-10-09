Сыгравший против Испании российский футболист Енин умер в возрасте 48 лет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Шинника" Артем Енин скончался на 49-м году жизни, сообщается на сайте ярославского футбольного клуба в среду.

Футболист скончался накануне, причины смерти не уточняются.

Енин играл за "Шинник" с 1994 по 2002 (с перерывами) год, на его счету шесть голов в 131 матче.

В 1998 Енин получил вызов в сборную России и сыграл один матч против Испании. Товарищеская встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0.