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Умер лучший игрок ЧМ-1990 по футболу Сальваторе Скиллачи

Умер лучший игрок ЧМ-1990 по футболу Сальваторе Скиллачи
Сальваторе Скиллачи на чемпионате мира 1990 года
Фото: RENARD eric/Corbis via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Италии по футболу Сальваторе Скиллачи скончался в среду на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Италии.

В память о Скиллачи перед началом всех матчей на этой неделе будет объявлена минута молчания.

Скиллачи называют героем и символом футбола Италии в 90-х. Пика карьеры он достиг на домашнем чемпионате мира-1990, где, забив шесть мячей, Скиллачи стал лучшим бомбардиром. Футболиста признали лучшим игроком турнира.

Результативность Скиллачи помогла сборной Италии завоевать бронзовые медали того ЧМ.

На клубном уровне Скиллачи достиг успехов с "Ювентусом", где выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА. Также он стал обладателем Кубка УЕФА с "Интером".

футбол Сальваторе Скиллачи Италия
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