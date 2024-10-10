Поиск

"Зенит" выиграл судебный спор у "Барселоны" по компенсации за Малкома

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону "Зенита" в споре с испанской "Барселоной" по выплатам компенсации за бразильского нападающего Малкома, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал "Зенит" выплачивать "Барселоне" компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество РПЛ.

При этом, ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее "Зенит" от этих выплат, поскольку он, как и другие российские клубы, был отстранен от игр в еврокубках, однако "Барселона" не согласилась с таким решением и обратилась в CAS.

"В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба "Зенит", - говорится в сообщении петербуржцев.

27-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в 2019 году. В составе петербургского клуба он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один аз – Кубок России. С 2023 года он играет за "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

CAS Барселона Зенит Малком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Надаль объявил о завершении карьеры

Надаль объявил о завершении карьеры

Даниил Медведев выбыл из турнира в Шанхае

Экс-наставник ЦСКА Гончаренко возглавил "Пари НН"

Сборная России по футболу окончательно осталась без соперников в октябре

Сборная России по футболу окончательно осталась без соперников в октябре

Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал Masters в Шанхае

Батыргазиев проведет защиту пояса IBA против бывшего суперчемпиона WBA

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"

Покинувший "Спартак" Слишкович возглавил "Оренбург"

"Краснодар" разгромил "Химки" и вернул себе лидерство в РПЛ

ЦСКА обыграл "Динамо" в московском дерби РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });