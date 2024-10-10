"Зенит" выиграл судебный спор у "Барселоны" по компенсации за Малкома

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону "Зенита" в споре с испанской "Барселоной" по выплатам компенсации за бразильского нападающего Малкома, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал "Зенит" выплачивать "Барселоне" компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество РПЛ.

При этом, ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее "Зенит" от этих выплат, поскольку он, как и другие российские клубы, был отстранен от игр в еврокубках, однако "Барселона" не согласилась с таким решением и обратилась в CAS.

"В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба "Зенит", - говорится в сообщении петербуржцев.

27-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в 2019 году. В составе петербургского клуба он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один аз – Кубок России. С 2023 года он играет за "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).