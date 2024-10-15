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Дмитрий Мазепин выдвинут на пост главы Федерации водных видов спорта

Дмитрий Мазепин выдвинут на пост главы Федерации водных видов спорта
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрий Мазепин стал кандидатом на пост главы Федерации водных видов спорта. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, поддержавший его кандидатуру.

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"Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале по итогам встречи с Мазепиным.

"Желаю успеха Дмитрию Аркадьевичу на новом поприще. Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов", - заявил он.

Дегтярев назвал плавание одним из самых популярных видов спорта в России. "Поэтому министерство прилагает особые усилия по развитию инфраструктуры для плавания. Мы строим бассейны, спорткомплексы, готовим тренеров, открываем новые секции для детей и, конечно, стремимся, чтобы этой дисциплиной управляли лучшие профессионалы", - подчеркнул Дегтярев.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил об объединении спортивных федераций по водным видам спорта в России

Михаил Дегтярев Дмитрий Мазепин Владимир Сальников
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