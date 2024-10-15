Дмитрий Мазепин выдвинут на пост главы Федерации водных видов спорта

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрий Мазепин стал кандидатом на пост главы Федерации водных видов спорта. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, поддержавший его кандидатуру.

"Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале по итогам встречи с Мазепиным.

"Желаю успеха Дмитрию Аркадьевичу на новом поприще. Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов", - заявил он.

Дегтярев назвал плавание одним из самых популярных видов спорта в России. "Поэтому министерство прилагает особые усилия по развитию инфраструктуры для плавания. Мы строим бассейны, спорткомплексы, готовим тренеров, открываем новые секции для детей и, конечно, стремимся, чтобы этой дисциплиной управляли лучшие профессионалы", - подчеркнул Дегтярев.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил об объединении спортивных федераций по водным видам спорта в России