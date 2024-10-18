"Зенит" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:0 победили тольяттинский "Акрон" в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Самаре, где домашние игры проводит ставший дебютантом РПЛ "Акрон".

На 16-й и 39-й -й минутах голы провел Андрей Мостовой. На 45-й минуте отличился Матео Кассьера, на 52-й – Лусиано Гонду, на 86-й – Артур.

На 75-й минуте "Акрон" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Константин Савичев.

"Зенит" набрал 29 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Однако в этом же туре его могут опередить "Краснодар" и московский "Локомотив" (по 27 баллов), в 12-м туре еще не сыгравшие.

"Акрон" - на восьмом месте, 12 очков.