"Краснодар" разгромил "Химки" и вернул себе лидерство в РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 победили "Химки" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

На 41-й и 73-й минутах отличился Джон Кордоба, на 55-й – Жоау Батчи, на 90-й – Кевин Кастаньо.

"Краснодар" набрал 27 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает столичный "Локомотив". В тройку лидеров также входит действующий чемпион России петербургский "Зенит" (26).