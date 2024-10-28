Источник узнал о победе в гонке за "Золотой мяч" Родри, а не Винисиуса

"Реал" решил бойкотировать церемонию награждения в знак протеста

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого мяча" в этом году станет полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри, сообщает AS.

Церемония вручения награды состоится в понедельник вечером, но итоги голосования уже просочились в прессу.

Впрочем, уже в сентябре СМИ называли имя нового обладателя премии, вручаемой лучшему футболисту мира. Но тогда в качестве победителя был указан нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Сообщалось, что компания Nike приготовила для триумфатора золотые бутсы.

О том, что "Золотой мяч" достанется все же Родри, а не Винисиусу, узнали сейчас и в "Реале". Источники сообщают, что в знак протеста делегация мадридского клуба планирует игнорировать церемонию. Согласно позиции клуба, решение вручить "Золотой мяч" не Винисиусу является неуважением к "Реалу".

Церемония должна начаться в 21:00 мск. Как сообщалось, многократные обладатели "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.