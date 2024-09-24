СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

Футболист Винисиус Жуниор Фото: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет ближайшим обладателем "Золотого мяча" - приза, присуждаемого лучшему футболисту мира по версии France Football. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что компания Nike для церемонии вручения приготовила специальные золотые бутсы.

В сезоне-2023/24 Винисиус в составе "Реала" выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения приза состоится 28 октября. Как сообщалось, многократные обладатели "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.