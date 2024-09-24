Поиск

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу

СМИ узнали о решении вручить "Золотой мяч" бразильцу Винисиусу
Футболист Винисиус Жуниор
Фото: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор станет ближайшим обладателем "Золотого мяча" - приза, присуждаемого лучшему футболисту мира по версии France Football. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что компания Nike для церемонии вручения приготовила специальные золотые бутсы.

В сезоне-2023/24 Винисиус в составе "Реала" выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения приза состоится 28 октября. Как сообщалось, многократные обладатели "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Глушенков и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России по футболу

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в девятом туре РПЛ

Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });