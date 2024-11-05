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Кремлев призвал Баха извиниться за участие Хелиф в ОИ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил в адрес главы МОК Томаса Баха извиниться решение допустить к участию в женском соревновании по боксу на летней Олимпиаде-2024 в Париже алжирки Иман Хелиф.

Как сообщалось накануне, Хелиф по результатам исследования была признана мужчиной.

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"От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!" - написал Кремлев в своем телеграм-канале.

Хелиф выиграла золотую медаль в женском боксерском турнире Олимпиады в весовой категории до 66 кг, победив китаянку Ян Лю.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест. Она была дисквалифицирована во время чемпионата мира, который проходил весной 2023 года в Нью-Дели. Причина - повышенный уровень тестостерона в крови. По итогам тестирования было установлено, что спортсменка является носителем и XY-хромосом.

Решение было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). Эта организация в 2023 году была исключена из олимпийского движения, а потому олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать Хелиф в участии в ОИ.

IBA МОК Умар Кремлев бокс Томас Бах
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