Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф выиграла золото ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Представительница Алжира Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой, выиграв женские соревнования по боксу на ОИ-2024 в Париже.

В финале весовой категории до 66 кг она одолела китаянку Ян Лю.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест. Она была дисквалифицирована во время чемпионата мира, который проходил весной 2023 года в Нью-Дели. Причина - повышенный уровень тестостерона в крови. По итогам тестирования было установлено, что спортсменка является носителем и XY-хромосом.

Решение было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). Эта организация в 2023 году была исключена из олимпийского движения, а потому олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать Хелиф в участии в ОИ.