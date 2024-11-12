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Мясников заменит Василевского в поединке с Ковалевым на турнире Ural FC 9

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Валерий Мясников встретится с белорусом Владиславом Ковалевым в главном поединке турнира Ural FC 9 22 ноября в Нижнем Новгороде.

Изначально Ковалев должен был провести реванш с другим спортсменом из России Вячеславом Василевским, но тот за несколько недель до поединка получил травму ноги.

СпортБой Василевского с Ковалевым на турнире Ural FC 9 отменен из-за травмыЧитать подробнее

"Мне давно хотелось подраться с Белазом (прозвище Ковалева – ИФ). Причина простая – я иду к статусу лучшего кулачника-средневеса в России. Влад очень громко кричит о том, что именно он занимает эту позицию. При этом бьет каких-то ноунеймов. Хочу в этом поединке, во-первых, сводить Владислава в школу бокса, а, во-вторых, продемонстрировать людям его настоящий уровень. На мой скромный взгляд, он не такой уж и высокий. Да, Влад неплохой спортсмен, но не настолько, насколько он об этом кричит", - приводит слова Мясникова пресс-служба Ural FC.

"Конечно, для меня это принципиальное противостояние. Главный принцип здесь – подтвердить свой уровень, продемонстрировать его чуть более широкой аудитории. Вижу себя победителем в этом бою. Вижу, как Белаз падает. А детали – это уже нюансы", - отметил Мясников.

Мясников 9 ноября в Тюмени на RCC Hard провел успешный бой на голых кулаках против бразильца Жоилтона Луттербаха и сразу выразил желание выйти на замену в поединке с Ковалевым, который ответил согласием. В итоге команда Мясникова и Ural FC в короткие сроки обговорила все условия, и стороны подписали контракт. Бой Мясникова и Ковалева пройдет по специальным правилам Ural FC – бой по правилам ММА только в стойке.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Нижегородской области" 22 ноября в ДС "Нагорный" состоятся 12 поединков по правилам ММА.

ММА Вячеслав Василевский Валерий Мясников Владислав Ковалев
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