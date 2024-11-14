"Локомотив" проиграл ЦСКА и прервал 11-матчевую серию побед в КХЛ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу армейцев.

Этим результатом прервалась 11-матчевая победная серия "Локомотива". Предыдущее поражение было датировано 14 октября, когда ярославцы в гостях уступили подмосковному "Витязю" (1:2).

"Локомотив" продолжает лидировать в чемпионате и в Западной конференции в частности набрав 48 очков в 28 матчах. ЦСКА – на пятой строчке на Западе: 31 балл в 34 встречах.