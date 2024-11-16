Рублев вслед за Медведевым выбыл из Итогового турнира ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил норвежцу Касперу Рууду в заключительном туре группового этапа проходящего в Турине Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рууда.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Рууд располагается строчкой выше.

Сохранявший перед отчетным матчем шансы на выход в плей-офф Рублев с тремя поражениями в трех встречах в итоге выбыл их соревнования. От группы В в полуфинал в итоге вышли немец Александр Зверев (три победы) и Рууд (две).

Помимо Рублева, из соревнования вылетел испанец Карлос Алькарас (одна победа).

Также в соревновании принял участие россиянин Даниил Медведев, но и ему не удалось (из группы А) выйти в плей-офф.