Даниил Медведев выбыл из Итогового турнира ATP

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу Синнера.

В мировом рейтинге Медведев занимает четвертое место.

Крест на перспективы россиянина на выход в полуфинал был поставлен после первого сета: турнирный расклад вынуждал Медведева побеждать со счетом 2-0 по партиям.

В результате группа А делегировала в 1/2 финала Синнера, выигравшего все три матча, и американца Тейлора Фрица (две победы). Медведев (одна победа) и австралиец Алекс Де Минор (ни одной) выбывают из турнира.

Теоретические, но минимальные шансы на выход в плей-офф перед последним туром сохраняет Андрей Рублев. Он выступает в группе В и проиграл первые два матча. Занимающему восьмое место в мировом рейтинге россиянину предстоит сыграть с седьмой ракеткой норвежцем Каспером Руудом. На счету Рууда одна победа, как и у испанца Карлоса Алькараса. Лидирует – немец Александр Зверев, две победы.