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Россиянин Кучеров преодолел отметку в 900 очков в НХЛ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" россиянин Никита Кучеров преодолел отметку в 900 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В гостевом матче с "Коламбусом" он сделал три голевые передачи. Теперь в активе Кучерова 902 (331+571 по системе "гол+пас") очка в 743 матчах.

Выступавший за ЦСКА 31-летний Кучеров играет в "Тампе" с сезона-2013/14. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли НХЛ.

Никита Кучеров НХЛ хоккей Тампа-Бэй
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