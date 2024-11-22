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Овечкин из-за травмы пропустит не менее четырех недель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - У нападающего "Вашингтона" россиянина Александра Овечкина диагностирован перелом левой малоберцовой кости, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Капитан команды пропустит от четырех до шести недель, говорится в сообщении.

39-летний хоккеист не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Юты" в ночь на 19 ноября по московскому времени. Овечкин досрочно покинул лед в третьем периоде. После этого "Вашингтон" выступил с сообщением о том, что сроки восстановления россиянина могут занять от недели.

На счету Овечкина сейчас 868 голов в регулярных чемпионатах. До рекорда канадца Уэйна Гретцки остается 26 голов.

Вашингтон НХЛ хоккей Александр Овечкин
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