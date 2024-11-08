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Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин достиг отметки в 800 очков, набранных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Юбилейное результативное действие он совершил в домашнем матче против "Баффало", сделав голевой пас. Теперь в активе 33-летнего хоккеиста по системе "гол+пас" 800 (274+526) очков.

В матче с "Баффало", однако, хоккеисты "Рейнджерс" потерпели крупное (1:6) поражение.

Обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и победитель молодежного ЧМ в составе сборной России Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16, первым его клубом в заокеанской карьере стал "Чикаго". С 2017/18 россиянин играл в "Коламбусе"", с 2019/20 защищает цвета "Рейнджерс".

Артемий Панарин НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс хоккей
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