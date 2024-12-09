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Пять футболистов "Реала" вошли в символическую сборную года по версии FIFPro

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) составила символическую сборную по итогам года.

Как сообщается на сайте FIFPro, в состав вошли следующие игроки: Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия), Дани Карвахаль ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Антонио Рюдигер ("Реал", Германия), Джуд Беллингхэм ("Реал", Англия), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Тони Кроос ("Реал", Германия), Родри ("Манчестер Сити", Испания), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"/"Реал", Франция), Винисиус Джуниор ("Реал", Бразилия).

В голосовании приняли участие футболисты из 70 стран.

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