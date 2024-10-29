Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри получил "Золотой мяч" - награду, присуждаемую лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
Торжественная церемония прошла в Париже.
28-летний Родри впервые получил "Золотой мяч".
В 2024 году он выиграл чемпионат Англии в составе "Манчестер Сити", чемпионат Европы – в составе сборной Испании.
Также были названы победителями в других номинациях:
Лучшая футболистка – испанка Айтана Бонтами ("Барселона")
Лучший тренер – итальянец Карло Анчелотти ("Реал")
Лучшая команда – "Реал"
Лучший нападающий – англичанин Харри Кейн ("Бавария"), француз Килиан Мбаппе ("Реал")
Лучший вратарь – приз имени Льва Яшина получил аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")
Лучший молодой футболист – испанец Ламин Ямаль ("Барселона")
Многократные обладатели "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.