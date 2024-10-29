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Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча"
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри принимает участие в 68-м фотоколле "Золотого мяча" в Театре Шатле в Париже
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри получил "Золотой мяч" - награду, присуждаемую лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Торжественная церемония прошла в Париже.

28-летний Родри впервые получил "Золотой мяч".

В 2024 году он выиграл чемпионат Англии в составе "Манчестер Сити", чемпионат Европы – в составе сборной Испании.

Также были названы победителями в других номинациях:

Лучшая футболистка – испанка Айтана Бонтами ("Барселона")

Лучший тренер – итальянец Карло Анчелотти ("Реал")

Лучшая команда – "Реал"

Лучший нападающий – англичанин Харри Кейн ("Бавария"), француз Килиан Мбаппе ("Реал")

Лучший вратарь – приз имени Льва Яшина получил аргентинец Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла")

Лучший молодой футболист – испанец Ламин Ямаль ("Барселона")

Многократные обладатели "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.

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