Шесть очков Кучерова привели к разгромной победе "Тампы" над "Калгари" в НХЛ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" одержали крупную победу над "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Результат встречи – 8:3 (1:1, 3:2, 4:0). Главным ее героем стал российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, который провел гол и сделал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард набрал 44 (14+30 по системе "гол+пас") очков в 25 матчах. Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 917 (334+583) очков.

Экс-хоккеист ЦСКА Кучеров играет в клубе "Тампа-Бэй" с сезона-2013/14.