Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Аркадий Ротенберг Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров избраны вице-президентами Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, как передал корреспондент "Интерфакса", на олимпийском собрании ОКР вице-президентами организации избраны статс-секретарь - замминистра спорта России Александр Никитин, президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, а также председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

Комитет избрал министра спорта РФ Михаила Дегтярева новым президентом ОКР на безальтернативной основе.

На собрании ОКР в пятницу также прошли выборы генерального директора, генсекретаря, членов контрольно-ревизионной комиссии.

В пятницу ОКР сообщил в телеграм-канале об избрании бывшего гендиректора хабаровского хоккейного клуба "Амур" Романа Крамаря новым гендиректором комитета. Генеральным секретарем ОКР стал бывший заместитель генсекретаря комитета Виктор Березов.