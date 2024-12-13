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Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР
Аркадий Ротенберг
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров избраны вице-президентами Олимпийского комитета России (ОКР).

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Кроме того, как передал корреспондент "Интерфакса", на олимпийском собрании ОКР вице-президентами организации избраны статс-секретарь - замминистра спорта России Александр Никитин, президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, а также председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

Комитет избрал министра спорта РФ Михаила Дегтярева новым президентом ОКР на безальтернативной основе.

На собрании ОКР в пятницу также прошли выборы генерального директора, генсекретаря, членов контрольно-ревизионной комиссии.

В пятницу ОКР сообщил в телеграм-канале об избрании бывшего гендиректора хабаровского хоккейного клуба "Амур" Романа Крамаря новым гендиректором комитета. Генеральным секретарем ОКР стал бывший заместитель генсекретаря комитета Виктор Березов.

Аркадий Ротенберг Геннадий Тимченко Михаил Дегтярев Олег Белозеров ОКР
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