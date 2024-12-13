Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России избрал министра спорта РФ Михаила Дегтярева новым президентом организации; выборы главы ОКР прошли на безальтернативной основе, передает корреспондент "Интерфакса".

197 делегатов собрания проголосовали "за", два делегата воздержались от голосования.

На собрании ОКР в пятницу проходят выборы генерального директора, генсекретаря, вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

17 октября на заседании президентского Совета по физической культуре и спорту глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение. Позднее министр спорта публично подтвердил свое участие в выборах главы комитета.

Кандидатуру Дегтярева выдвинули 22 спортивные федерации, всего участие министра спорта в выборах поддержали 33 члена ОКР. Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы организации.

Предыдущий президент ОКР Станислав Поздняков сложил свои полномочия 13 ноября. Он занимал эту должность с 2018 года. Кроме Позднякова ушли в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября) и гендиректор Владимир Сенглеев (с 21 ноября).

Поздняков объяснил свое решение тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".