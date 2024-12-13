Российский боксер Керефов 19 декабря встретится с иранцем Мехраби

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Тимур Керефов 19 декабря в Нальчике проведет бой против иранца Саджадом Мехраби. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый бой во втором среднем весе возглавит турнир "Вечер профессионального бокса", организованный Iron&Gloves Promotions, PATRIOT Boxing при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики, Федерации бокса Кабардино-Балкарской Республики и Федерации бокса России.

Для Керефова этот поединок станет первым на территории России с конца 2019 года. За это время россиянин провел пять успешных боев в США и один раз боксировал в Аргентине. В Южной Америке он провел свой последний официальный поединок в июне 2023 года, когда раздельным решением судей уступил Франциско Даниэлю Верону. Это поражение стало первым в его карьере. Также на счету Керефова 13 побед (семь – нокаутом).

Для Мехраби бой с Керефовым станет пятым в 2024 году. Иранцу среди прочих в этом году противостояли Артыш Лопсан и Никита Зонь. Последний бой Мехраби прошел в августе в Таиланде, когда иранец уже в первом раунде победил местного боксера. Всего на его счету пять побед (четыре – нокаутом), три поражения, две ничьи.

В рамках вечера бокса 19 декабря свои поединки проведут Альберт Соттаев, Артур Нагапетян, Гор Туманян и другие.