Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Божуков умер на 92-м году жизни

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Советский и российский альпинист, парапланерист, параальпинист Валентин Божуков умер 12 декабря в возрасте 91 год, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации альпинизма России.

Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Кожухов стал третьим в истории этого вида спорта, все семитысячники страны.

В возрасте 60 лет он установил мировой рекорд: за один сезон поднялся на три семитысячника со спуском на параплане.

Божуков - самый возрастной альпинист России.