Поиск

Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Божуков умер на 92-м году жизни

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Советский и российский альпинист, парапланерист, параальпинист Валентин Божуков умер 12 декабря в возрасте 91 год, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации альпинизма России.

Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму Кожухов стал третьим в истории этого вида спорта, все семитысячники страны.

В возрасте 60 лет он установил мировой рекорд: за один сезон поднялся на три семитысячника со спуском на параплане.

Божуков - самый возрастной альпинист России.

альпинизм Валентин Божухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Шесть очков Кучерова привели к разгромной победе "Тампы" над "Калгари" в НХЛ

Сборная России победила команду легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам

"Ювентус" победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА

"Ювентус" победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА

Россия выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете

Россиянин Лифинцев завоевал золото чемпионата мира в заплыве на 100м на спине

Россиянин Лифинцев завоевал золото чемпионата мира в заплыве на 100м на спине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });