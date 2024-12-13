Бой Резников - Раисов на АСА отменен из-за проблем со здоровьем у казахстанца

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанец Артем Резников по состоянию здоровья не сможет выступить против россиянина Юсуфа Раисова на турнире АСА 182. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

"Резников снялся с боя по состоянию здоровья, у него вирус. Также будет отменен бой россиян Узаира Абдуракова и Устармагомеда Гаджидаудова из-за проблем со здоровьем у Абдуракова. Наши врачи сделали все, что могли, чтоб предотвратить острое состояние Абдаракова, но его забрали в больницу, сейчас его состояние нормализовалось. По поводу того, пройдут ли эти бои в дальнейшем, говорить преждевременно", - цитирует Бадаева пресс-служба АСА.

"Нам очень обидно, что это произошло за два дня до события, для нас это - шок. Но турнир ACA 182 продолжает быть насыщенным, хоть он немного потерял свой блеск, но уверен, что болельщики получат удовольствие от него", - сказал Бадаев.

Пятираундовый бой в полусреднем весе Резников – Раисов должен был состояться в главном карде турнира АСА 182, который пройдет 15 декабря в Москве.