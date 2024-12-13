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Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште
Мирон Лифинцев
Фото: David Balogh/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине.

Время спортсмена – 22,47 секунды.

Второе место с отставанием в 0,02 секунды занял австралиец Айзек Купер. Бронзовым призером стал ирландец Шейн Райн (+0,09).

Еще один россиянин, Павел Самусенко, финишировал шестым (+0,27).

В результате Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира. До этого в Будапеште, где проходит ЧМ, он выиграл заплыв на 100м на спине и смешанную комбинированную эстафету 4х50 м.

Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года. Возможность их участия на ЧМ появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские пловцы участвуют в ЧМ под нейтральным флагом.

Будапешт плавание Мирон Лифинцев Павел Самусенко
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