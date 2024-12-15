Поиск

Четырехкратная чемпионка ОИ по лыжам Сметанина попала в реанимацию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

По его словам, Сметанина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится без сознания.

Он выразил "огромную благодарность всему медицинскому персоналу Коми республиканской больницы, и лично главному врачу Рамазану Магомедовичу Абакарову, за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь нашей выдающейся спортсменки".

Ранее СМИ сообщали, что 72-летняя Сметанина попала в реанимацию с инсультом.

Сметанина - четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира.

Коми Раиса Сметанина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские пловцы выиграли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Сборная России по хоккею победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Шесть очков Кучерова привели к разгромной победе "Тампы" над "Калгари" в НХЛ

Сборная России победила команду легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });