Четырехкратная чемпионка ОИ по лыжам Сметанина попала в реанимацию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

По его словам, Сметанина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится без сознания.



Он выразил "огромную благодарность всему медицинскому персоналу Коми республиканской больницы, и лично главному врачу Рамазану Магомедовичу Абакарову, за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь нашей выдающейся спортсменки".

Ранее СМИ сообщали, что 72-летняя Сметанина попала в реанимацию с инсультом.

Сметанина - четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира.