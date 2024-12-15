Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода Фото: David Balogh/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россияне выиграли золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде в мужской комбинированной эстафете 4х100 м.

В составе российской команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев. Дистанцию они преодолели за 3 минуты 18,68 секунды, что является новым рекордом мира. Второе место с отставанием в 0,35 секунды заняла сборная США. Третьей стала команда Италии (1,23).

Ранее в воскресенье Пригода завоевал серебряную медаль на 50-метровке брассом.

Что касается Лифинцева, на этом ЧМ он завоевал пять золотых медалей.

Чемпионат мира прошел в Будапеште, россияне и белорусы выступили под нейтральным флагом.