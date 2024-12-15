Поиск

Российский боец Адлан Ибрагимов выиграл Гран-при АСА в полутяжелом весе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU -

Россиянин Адлан Ибрагимов победил Фаридуна Одилова из Таджикистана и завоевал пояс чемпиона АСА в полутяжелом весе, а также стал победителем Гран-при.

Поединок завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

Бой возглавил воскресный турнир АСА 182 в Москве.

На счету Ибрагимова теперь в карьере девять побед и два поражения. Одилов потерпел третье поражение при 20 победах и двух ничьих.

В со-главном поединке турнира АСА 182 чемпион лиги в легком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов раздельным решением судей победил соотечественника Али Абдулхаликова и вышел в финал Гран-при, в котором встретится с другим спортсменом из России Али Баговым. Для этих соперников предстоящий бой станет четвертым, пока в их противостоянии ведет Абдулвахабов – 2:1.

Также в рамках турнира АСА 182 российский тяжеловес Мухумат Вахаев единогласным решением судей одолел бразильца Клидсона Абреу, а россиянин Биберт Туменов в первом раунде боя в легком весе нокаутом одолел Рауша Манфио из Бразилии.

АСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Российские пловцы выиграли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Сборная России по хоккею победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций

Дегтярев призвал прекратить агрессивную политику против международных спортивных организаций
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });