Российский боец Адлан Ибрагимов выиграл Гран-при АСА в полутяжелом весе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU -

Россиянин Адлан Ибрагимов победил Фаридуна Одилова из Таджикистана и завоевал пояс чемпиона АСА в полутяжелом весе, а также стал победителем Гран-при.

Поединок завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

Бой возглавил воскресный турнир АСА 182 в Москве.

На счету Ибрагимова теперь в карьере девять побед и два поражения. Одилов потерпел третье поражение при 20 победах и двух ничьих.

В со-главном поединке турнира АСА 182 чемпион лиги в легком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов раздельным решением судей победил соотечественника Али Абдулхаликова и вышел в финал Гран-при, в котором встретится с другим спортсменом из России Али Баговым. Для этих соперников предстоящий бой станет четвертым, пока в их противостоянии ведет Абдулвахабов – 2:1.

Также в рамках турнира АСА 182 российский тяжеловес Мухумат Вахаев единогласным решением судей одолел бразильца Клидсона Абреу, а россиянин Биберт Туменов в первом раунде боя в легком весе нокаутом одолел Рауша Манфио из Бразилии.