Капризов оформил очередной дубль и вновь возглавил гонку снайперов НХЛ

Кирилл Капризов Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Миннесота" проиграла "Вегасу" в домашнем матче регулярного чемпионата Наациональной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение хозяев со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Оба гола в составе хозяев провел российский нападающий Кирилл Капризов, для него это второй дубль подряд. Теперь у него 22 гола в этом сезоне, спортсмен вышел на первое место в гонке снайперов чемпионата. Лидерство Капризов делит с немецким форвардом "Эдмонтона" Леона Драйзайтля.