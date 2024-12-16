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Многократный чемпион России в беге на спринтерских дистанциях отстранен за допинг

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Легкоатлет Игорь Образцов, специализирующийся в беге на спринтерских дистанциях, дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Срок отстранения – три года: с 29 мая 2024 года по 6 июля 2026 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 7 июля 2023 года по 29 мая 2024 года.

Образцов наказан "за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода") Общероссийских антидопинговых правил".

"Все результаты Игоря Образцова, достигнутые с даты сдачи положительной пробы, а именно с 17 июня 2023 года, аннулируются", - говорится в сообщении.

Образцов – многократный чемпион России.

ВФЛА Игорь Образцов легкая атлетика допинг
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