Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Тиммы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Единая лига ВТБ выступила со словами поддержки в адрес родных и близких латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, о смерти которого стало известно во вторник.

"Погиб Янис Тимма. Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Тиммы", - говорится в сообщении на сайте организации.

Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в ночь на 17 декабря у одной из гостиниц в Москве. По сообщениям СМИ, спортсмен покончил с собой.

В Единой Лиге ВТБ латвийский Тимма выступал за ВЭФ (2014-15), "Зенит" (2015-17), "Химки" (2019-21) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/17 принял участие в Матче Всех Звезд.