Матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о баскетболисте Тимме

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Участники баскетбольной Еввролиги почтут минутой молчания память о погибшем латвийском игроке Янисе Тимме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Акция будет действовать перед началом матчей 16-го тура Евролиги, а также 12-го тура Еврокубка.

В заявлении говорится, что "Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы".

Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в ночь на 17 декабря у одной из гостиниц в Москве. По сообщениям СМИ, спортсмен покончил с собой.

В Единой Лиге ВТБ Тимма выступал за ВЭФ (2014-15), "Зенит" (2015-17), "Химки" (2019-21) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/17 принял участие в Матче Всех Звезд.