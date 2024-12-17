Поиск

Матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о баскетболисте Тимме

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Участники баскетбольной Еввролиги почтут минутой молчания память о погибшем латвийском игроке Янисе Тимме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Акция будет действовать перед началом матчей 16-го тура Евролиги, а также 12-го тура Еврокубка.

В заявлении говорится, что "Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы".

Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в ночь на 17 декабря у одной из гостиниц в Москве. По сообщениям СМИ, спортсмен покончил с собой.

В Единой Лиге ВТБ Тимма выступал за ВЭФ (2014-15), "Зенит" (2015-17), "Химки" (2019-21) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/17 принял участие в Матче Всех Звезд.

баскетбол Янис Тимма Евролига Единая Лига ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге

Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о допинге

Капризов оформил очередной дубль и вновь возглавил гонку снайперов НХЛ

Капризов оформил очередной дубль и вновь возглавил гонку снайперов НХЛ

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Российские пловцы с рекордом мира выиграли эстафету на ЧМ

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Российские пловцы выиграли золото ЧМ в смешанной комбинированной эстафете

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Россиянин Бородин выиграл золото ЧМ на дистанции 400 м комплексным плаванием

Сборная России по хоккею победила Белоруссию на Кубке Первого канала

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Российский пловец Лифинцев выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определился состав групп европейского отбора на ЧМ-2026 по футболу

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР

Ротенберг, Тимченко и Белозеров избраны вице-президентами ОКР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });