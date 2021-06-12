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Дзюба вошел в стартовый состав сборной России на матч против Бельгии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав национальной команды на матч первого тура чемпионата Европы против Бельгии.

Как сообщает пресс-служба сборной России, с первых минут в ее составе будут присутствовать следующие игроки: Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Матч пройдет в Петербурге в субботу и стартует в 22:00 мск.

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