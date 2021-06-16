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Финляндия - Россия. Онлайн

Команды проводят второй матч на чемпионате Европы по футболу

Финляндия - Россия. Онлайн
Игрок сборной России Магомед Оздоев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Игра проходит в Санкт-Петербурге

Финляндия в первом матче победила Данию - 1:0. Нам ни в коем случае нельзя (ну, или крайне нежелательно) сегодня проигрывать

Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Стартовый состав сборной Финляндии, имейте в виду, выглядит так
 

Сегодня пройдут еще два матча, обе - в группе А: Турция - Уэльс (19:00), Италия - Швейцария (22:00)

Попросил нашего фоторедактора Энну разместить картинку к онлайну. Энна тонко прочувствовала момент и прикрепила фото с изображением Магомеда Оздоева. Как мы видим в твите сборной России про стартовый состав, здесь тоже главный герой - Оздоев!

Играем хоть и на своем поле, но являемся номинальными гостями. Поэтому в паре указаны вторыми. В матче против Бельгии - тоже были гостями. По игре, увы тоже. Посмотрим, как будет сейчас...

Состав сборной России на игру! Обращаем внимание на то, что ворота у нас на этот раз будет защищать Матвей Сафонов. В проигранной Бельгии (0:3) встрече вратарем у нас был Антон Шунин

Игра пройдет в Петербурге и стартует в 16:00 по московскому времени

"Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Финляндии и России!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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