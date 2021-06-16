Финляндия - Россия. Онлайн
Команды проводят второй матч на чемпионате Европы по футболу
Игра проходит в Санкт-Петербурге
Финляндия в первом матче победила Данию - 1:0. Нам ни в коем случае нельзя (ну, или крайне нежелательно) сегодня проигрывать
Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.
Стартовый состав сборной Финляндии, имейте в виду, выглядит так
???? One change for Finland from matchday one, captain Sparv will start on the bench, with Schuller taking his position in the starting XI...@Huuhkajat | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021
Сегодня пройдут еще два матча, обе - в группе А: Турция - Уэльс (19:00), Италия - Швейцария (22:00)
Попросил нашего фоторедактора Энну разместить картинку к онлайну. Энна тонко прочувствовала момент и прикрепила фото с изображением Магомеда Оздоева. Как мы видим в твите сборной России про стартовый состав, здесь тоже главный герой - Оздоев!
Играем хоть и на своем поле, но являемся номинальными гостями. Поэтому в паре указаны вторыми. В матче против Бельгии - тоже были гостями. По игре, увы тоже. Посмотрим, как будет сейчас...
Состав сборной России на игру! Обращаем внимание на то, что ворота у нас на этот раз будет защищать Матвей Сафонов. В проигранной Бельгии (0:3) встрече вратарем у нас был Антон Шунин
Вперёд, Россия, мы с тобой! ????#НашиПарни на матч с финнами выйдут в следующем составе ??— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Игра пройдет в Петербурге и стартует в 16:00 по московскому времени
"Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Финляндии и России!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!