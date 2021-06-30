Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Борьбу за выход в полуфинал украинцы поведут с Англией

Сборная Украины Фото: Petr Josek/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Победитель матча, прошедшего в Глазго, определился в дополнительное время.

Счет во встрече открыл украинец Александр Зинченко, забивший на 27-й минуте. На 43-й минуте швед Эмиль Форсберг сравнял счет. В компенсированное время второго дополнительно тайма (120+1) Артем Довбик принес победу сборной Украины, точно пробив головой.

Швеция заканчивала матч в меньшинстве, на 99-й минуте судья после использования системы VAR удалил Маркуса Даниэльссона.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В четвертьфинальном матче, который состоится 3 июля в Риме, Украине будет противостоять сборная Англии, ранее обыгравшая Германию (2:0).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Российский город должен принять еще один матч в рамках 1/4 финала. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне. Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.