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Швеция - Украина. Онлайн

Швеция - Украина. 0:1

Швеция - Украина. Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

Победитель матча в четвертьфинале сыграет с Англией

36'

Эмоции игроков сборной Украины и лично - Александра Зинченко

34'

Навес в штрафную площадь сборной Украины: защитник четко переправил мяч за пределы поля

32'

Ярмоленко бьет по отскочившему ему после подачи со штрафного мячу. Мяч летит над перекладиной

30'

Голкипер сборной Украины в прыжке ловит мяч, тем самым вызываю бурю радостных эмоций на трибуне

29'

Себастьян Ларссон бил по воротам украинской сборной, вратарь выбил на угловой

27'

Сборная Украины вышла вперед! Андрей Ярмоленко справа в штрафной площади тонко перевел мяч налево, а там Александр Зинченко пробил без обработки! Вратарь смог среагировать и задеть мяч, но удар получился слишком сильным!

27'

Швеция - Украина. 0:1

26'
Гол!!!

ГОЛ

23'

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Неплохо проявил себя на групповом этапе

23'

Кулусевски открылся на правом фланге атаки сборной Швеции, получил своевременный пас. А вот его передачу в штрафную площадь прервали

20'

В наступление переходит сборная Украины. Не проходит подача с правого фланга

19'

Швед Исак бил из пределов штрафной в дальний угол. Неточно

17'

Шведы ловко разыграли комбинацию через правый фланг. Оттуда последовала подача в штрафную. Форсберг попытался пробить головой, но не получилось

15'

Болельщики и болельщица Украины и, если нажать на первое фото, России

13'

На радость украинских болельщиков вратарь сборной Бущан поймал мяч при навесе

12'

Угловой будет сейчас у ворот сборной Украины. Степаненко прервал перспективную подачу в штрафную

10'

Украина чуть не вышла вперед! Ярмоленко получил мяч в штрафной площади шведов и плотно пробил! Вратарь не без труда отразил!

8'

Атака сборной Украины. Шапаренко бежал к штрафной соперника, проявил инициативу и пробил сам. Неточно. 

6'

Судя по всему, украинских болельщиков на трибунах немало. Сейчас защитник выбили мяч - и раздались радостные эмоции

5'

Что я и говорил: Швеция устроила нечто вроде штурма ворот украинцев. Серия рикошетов - и мяч ушел на угловой

3'

Мяч пока суетится в центре поля. Но это не означает, что команды в основное (а то и дополнительное) время скатают в унылую ничью. Вот сегодня Германия не выпускала англичан с их половины поля минут десять, а в итоге победила Англия (2:0)

2'

С мячом украинец Александр Зинченко. Попал в "Манчестер Сити" из самой "Уфы", до этого играл в "Шахтере"

1'

1'

Игра началась! Пожелаем футболистам сделать ее интересной!

Команды уже на поле! Игра сейчас начнется!

Не тот твит изначально вставил/заэмбдил. Прошу прощения

К слову, о сборной Англии

Победитель в четвертьфинале сыграет с Англией, которая сегодня выбила из турнира Германию, победив ее со счетом 2:0

Стартовые составы команд!

Матч начнется в 22:00 по московскому времени, а пройдет он в Глазго

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины!

Всем доброго вечера!

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