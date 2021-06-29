Швеция - Украина. Онлайн
Швеция - Украина. 0:1
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с Англией
Эмоции игроков сборной Украины и лично - Александра Зинченко
???? Oleksandr Zinchenko celebrates his 7th goal for Ukraine ??#EURO2020 pic.twitter.com/9TNYnSNElh— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
Навес в штрафную площадь сборной Украины: защитник четко переправил мяч за пределы поля
Ярмоленко бьет по отскочившему ему после подачи со штрафного мячу. Мяч летит над перекладиной
Голкипер сборной Украины в прыжке ловит мяч, тем самым вызываю бурю радостных эмоций на трибуне
Себастьян Ларссон бил по воротам украинской сборной, вратарь выбил на угловой
Сборная Украины вышла вперед! Андрей Ярмоленко справа в штрафной площади тонко перевел мяч налево, а там Александр Зинченко пробил без обработки! Вратарь смог среагировать и задеть мяч, но удар получился слишком сильным!
Швеция - Украина. 0:1
ГОЛ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Неплохо проявил себя на групповом этапе
???? Georgiy Bushchan ??#EURO2020 pic.twitter.com/7LYPw8z0CH— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
Кулусевски открылся на правом фланге атаки сборной Швеции, получил своевременный пас. А вот его передачу в штрафную площадь прервали
В наступление переходит сборная Украины. Не проходит подача с правого фланга
Швед Исак бил из пределов штрафной в дальний угол. Неточно
Шведы ловко разыграли комбинацию через правый фланг. Оттуда последовала подача в штрафную. Форсберг попытался пробить головой, но не получилось
Болельщики и болельщица Украины и, если нажать на первое фото, России
Футбол ??#ЕВРО2020 pic.twitter.com/xIt7Bvftrt— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 29, 2021
На радость украинских болельщиков вратарь сборной Бущан поймал мяч при навесе
Угловой будет сейчас у ворот сборной Украины. Степаненко прервал перспективную подачу в штрафную
Украина чуть не вышла вперед! Ярмоленко получил мяч в штрафной площади шведов и плотно пробил! Вратарь не без труда отразил!
Атака сборной Украины. Шапаренко бежал к штрафной соперника, проявил инициативу и пробил сам. Неточно.
Судя по всему, украинских болельщиков на трибунах немало. Сейчас защитник выбили мяч - и раздались радостные эмоции
Что я и говорил: Швеция устроила нечто вроде штурма ворот украинцев. Серия рикошетов - и мяч ушел на угловой
Мяч пока суетится в центре поля. Но это не означает, что команды в основное (а то и дополнительное) время скатают в унылую ничью. Вот сегодня Германия не выпускала англичан с их половины поля минут десять, а в итоге победила Англия (2:0)
С мячом украинец Александр Зинченко. Попал в "Манчестер Сити" из самой "Уфы", до этого играл в "Шахтере"
?????????? Sweden and Ukraine meet for the first time since 2012 ??— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
?? Shevchenko OR Ibrahimovic?#EURO2020 pic.twitter.com/z2AygGKIR7
Игра началась! Пожелаем футболистам сделать ее интересной!
Команды уже на поле! Игра сейчас начнется!
Не тот твит изначально вставил/заэмбдил. Прошу прощения
К слову, о сборной Англии
Сборная Англии не пропустила ни одного гола с начала Евро— Интерфакс (@interfax_news) June 29, 2021
https://t.co/90PQCKCK6H
Победитель в четвертьфинале сыграет с Англией, которая сегодня выбила из турнира Германию, победив ее со счетом 2:0
Стартовые составы команд!
???? Без Малиновского и Цыганкова— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 29, 2021
Как вам стартовые составы? ??#ЕВРО2020 pic.twitter.com/Zr24IIN5LH
Матч начнется в 22:00 по московскому времени, а пройдет он в Глазго
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины!
Всем доброго вечера!