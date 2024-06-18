Поиск

Сборная Португалии победила Чехию в матче чемпионата Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Игра прошла в Лейпциге.

СпортРоналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах ЕвропыРоналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах ЕвропыЧитать подробнее

На 62-й минуте сборная Чехии вышла вперед, автором гола стал Лукаш Провод.

На 69-й минуте Португалия отыгралась, это случилось благодаря автоголу чешского футболиста Робина Гранача.

Сборной Португалии на 90+2 минуте удалось забить победный гол, точный удар нанес Шику Консейсау. Незадолго до этого итальянский судья Марко Гуида отменил гол португальца Диогу Жоты из-за положения "вне игры".

В составе сборной Португалии на поле вышел Криштиану Роналду, для которого этот чемпионат Европы стал шестым.

В группе F после первых матчей лидируют Турция и Португалия, набравшие по 3 очка. У Чехии и Грузии очков пока нет.

Во втором туре Португалия 22 июня сыграет с Турцией, Чехия в этот же день – с Грузией.

Матчем сборных Португалии и Чехии закрылась программа первого тура чемпионата Европы в Германии.

Криштиану Роналду Португалия Чехия футбол Евро-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россияне завоевали 131 золотую медаль за шесть дней Игр БРИКС

Евро-2024

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Даниил Медведев заявлен для участия в Олимпиаде

Евро-2024

Сборная Турции обыграла Грузию на чемпионате Европы

Антон Заболотный покинул ЦСКА

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Халле

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

Россияне заработали 244 медали за пять соревновательных дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Франции победила Австрию на чемпионате Европы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });