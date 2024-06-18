Сборная Португалии победила Чехию в матче чемпионата Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Игра прошла в Лейпциге.

На 62-й минуте сборная Чехии вышла вперед, автором гола стал Лукаш Провод.

На 69-й минуте Португалия отыгралась, это случилось благодаря автоголу чешского футболиста Робина Гранача.

Сборной Португалии на 90+2 минуте удалось забить победный гол, точный удар нанес Шику Консейсау. Незадолго до этого итальянский судья Марко Гуида отменил гол португальца Диогу Жоты из-за положения "вне игры".

В составе сборной Португалии на поле вышел Криштиану Роналду, для которого этот чемпионат Европы стал шестым.

В группе F после первых матчей лидируют Турция и Португалия, набравшие по 3 очка. У Чехии и Грузии очков пока нет.

Во втором туре Португалия 22 июня сыграет с Турцией, Чехия в этот же день – с Грузией.

Матчем сборных Португалии и Чехии закрылась программа первого тура чемпионата Европы в Германии.