Евро-2024. Чем запомнился первый тур

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Германии завершилась программа первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. "Интерфакс" подводит ее итоги и отмечает некоторые знаковые моменты.

Турнирное положение команд

Группа А: 1.Германия – 3 очка, 2.Швейцария – 3, 3.Венгрия – 0, 4.Шотландия – 0

Группа В: 1.Испания – 3, 2.Италия – 3, 3.Албания – 0, 4.Хорватия – 0

Группа С: 1.Англия – 3, 2.Дания – 1, 3.Словения – 1, 4.Сербия – 0

Группа D: 1.Нидерланды – 3, 2.Франция – 3, 3.Польша – 0, 4.Австрия – 0

Группа Е: 1.Румыния – 3, 2.Словакия – 3, 3.Бельгия – 0, 4.Украина – 0

Группа F: 1.Турция – 3, Португалия – 3, 3.Чехия – 0, 4.Грузия – 0.

Сенсации тура

Самые неожиданные результаты пришлись на группу Е. Ожидалось, что Украина и Бельгия относительно легко переиграют своих соперников, но вышло наоборот: Румыния с крупным (3:0) счетом переиграла Украину, а Бельгия была повержена сборной Словакии (0:1). Правда, второй сенсации могло не случиться, бельгийцы имели немало моментов для того, чтобы поразить ворота соперника. Они и поразили, но оба гола Ромелу Лукаку судья отменил – из-за офсайда и игры рукой.

Для сборной Бельгии, которую тренирует экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско, этим проигрышем прервалась 15-матчевая серия без поражений.

Рекорды Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сыграв Чехией (2:1), стал первым футболистом, принявшим участие в шести чемпионатах Европы. До этого он выступил на турнирах в 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 (должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса) годах. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

Кроме того, 39-летний Роналду вошел в число самых возрастных игроков в истории Евро – по этому показателю он третий. Самый старший – еще один португалец, Пепе, ему 41 год. Он также сыграл с Чехией. Второе место в списке самых возрастных футболистов-участников чемпионата Европы занимает экс-вратарь сборной Венгрии Габор Кирай, 40 лет.

Самый юный игрок в истории чемпионатов Европы теперь испанец Ламин Ямаль, на игру с Хорватией (3:0) он вышел в возрасте 16 лет 338 дней. До него самым юным игроком в истории турнира считался полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. Тот провел первый матч на чемпионате Европы-2020 в возрасте 17 лет 246 дней.

В матче Евро-2024 против Хорватии Ямаль отметился голевой передачей и стал самым юным ассистентом в истории чемпионатов Европы. До него самым юным автором голевой передачи был бельгиец Энцо Шифо, отметившийся голевой результативным пасом на Евро-1984 в возрасте 18 лет и 115 дней.

Самый молодой тренер в истории Евро – наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Его возраст в день матча открытия чемпионата против Шотландии (5:1) – 36 лет 327 лет. До него самым молодым считался Сречко Катанец, его возраст в день первого матча сборной Словении на Евро-2000 – 36 лет 333 дня.

В двенадцати матчах первого тура было забито 34 гола – наивысший показатель в истории турнира. Ранее рекорд был зафиксирован Евро-2012 – 33 гола в первых двенадцати матчах чемпионата (тогда участников было меньше).

В первом туре Евро-2024 не было зафиксировано ни одно дубля и хет-трика: авторами всех голов стали разные футболисты. Зато было три автогола: ворота своих команд поразили немец Антонио Рюдигер (5:1 с Шотландией), австриец Максимилиан Вебер (0:1 с Францией), чех Робин Гранач (0:1 с Португалией).

Антирекорд Евро

Матч Евро-2024 между сборными Сербии и Англии (0:1) оказался самым низким по числу ударов по воротам в истории чемпионатов Европы. Команды на двоих пробили по воротам 11 раз (соотношение – 6-5 в пользу сербов). Об антирекорде сообщила статистическая компания Opta, уточнившая, правда, что статистика ведется с 1980 года.

Травма главной звезды

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче с Австрией (1:0). Теперь все идет к тому, что на групповом этапе чемпионата Европы он больше не сыграет. Звезду турнира приберегут на плей-офф, куда действующие вице-чемпионы мира наверняка пробьются.

Эффектное возвращение

Датский футболист Кристиан Эриксен отличился голом в матче против Словении (1:1). Еще три года назад он находился на грани жизни и смерти: на прошедшем в 2021 году чемпионате Европы, в матче против Финляндии 33-летний футболист потерял сознание в матче против Финляндии. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, а через несколько дней Эриксена прооперировали на сердце, ему установили кардиостимулятор. Через некоторое время Эриксен возобновил карьеру.

Династии чемпионата

Португалец Франсишку Консейсау забил победный гол в ворота Чехии. Он – сын Сержиу Консейсау, который феерил на Евро-2000, забив три гола в ворота Германии.

Главным тренером сборной Румынии, крупно обыгравшей Украину, является Эдвард Йордэнеску. Его отец Ангел Йордэнеску тренировал национальную команду на Евро-2016, но в плей-офф она не пришла. Зато Йордэнеску-старший привел румынский клуб "Стяуа" к выигрышу Кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в сезоне-1985/86.

Владимир Нардин