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Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и Швейцарии завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Кельне.

Шотландии удалось повести в счете на 13-й минуте благодаря точному удару Скотта Мактоминея. Еще через 13 минут счет стал равным, гол забил Шердан Шакири.

Ранее в группе А Германия со счетом 2:0 обыграла Венгрию и досрочно завоевала путевку в плей-офф. У нее 6 очков, она лидирует в группе. Второе место занимает Швейцария (4), третье – Шотландия (1), четвертое – Венгрия (0).

Матчи третьего тура в группе А пройдут 23 июня: Швейцария – Германия, Шотландия – Венгрия.

Швейцария Шотландия футбол Евро-2024
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