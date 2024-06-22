Поиск

Сборная Бельгии победила Румынию на чемпионате Европы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 2:0 победили национальную команду Румынии в матче второго тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы.

СпортСборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024Сборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024Читать подробнее

Уже на второй минуте Юри Тилеманс поразил ворота румынской сборной и вывел бельгийцев вперед.

На 64-й минуте точный удар нанес бельгийский футболист Ромелу Лукаку нанес точный удар, но его гол был отменен из-за положения "вне игры". Ранее были отменены два гола Лукаку в сенсационно проигранном матче (0:1) матче Словакии.

На 80-й минуте в составе победителей отличился Кевин Де Брейне.

Таким образом, сборная Бельгии одержала первую победу на турнире, и теперь у каждой из четырех команд в группе Е по 3 очка. С учетом дополнительных показателей участники этой группы располагаются в следующей последовательности: 1.Румыния, 2.Бельгия, 3.Словакия, 4.Украина.

В следующем матче Бельгия, главным тренером которой является экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско, сыграет с Украиной, Румыния – со Словакией. Игры состоятся 26 июня.

футбол Евро-2024 Бельгия Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC

Число завоеванных россиянами медалей на Играх БРИКС перевалило за 500

Евро-2024

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ
Евро-2024

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

"Эдмонтон" отыгрался с 0-3 по победам в финале Кубка Стэнли с "Флоридой"

Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Россияне заработали 418 медалей за девять дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы
Евро-2024

Сборная Украины одолела Словакию на чемпионате Европы

Россияне заработали 177 золотых медалей со старта Игр БРИКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });