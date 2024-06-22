Сборная Бельгии победила Румынию на чемпионате Европы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 2:0 победили национальную команду Румынии в матче второго тура группового этапа проходящего в Германии чемпионата Европы.

Уже на второй минуте Юри Тилеманс поразил ворота румынской сборной и вывел бельгийцев вперед.

На 64-й минуте точный удар нанес бельгийский футболист Ромелу Лукаку нанес точный удар, но его гол был отменен из-за положения "вне игры". Ранее были отменены два гола Лукаку в сенсационно проигранном матче (0:1) матче Словакии.

На 80-й минуте в составе победителей отличился Кевин Де Брейне.

Таким образом, сборная Бельгии одержала первую победу на турнире, и теперь у каждой из четырех команд в группе Е по 3 очка. С учетом дополнительных показателей участники этой группы располагаются в следующей последовательности: 1.Румыния, 2.Бельгия, 3.Словакия, 4.Украина.

В следующем матче Бельгия, главным тренером которой является экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско, сыграет с Украиной, Румыния – со Словакией. Игры состоятся 26 июня.