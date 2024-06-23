Футболиста "Рубина" и сборной Албании дисквалифицировали за поведение на Евро

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на две игры нападающего казанского "Рубина" и сборной Албании Мирлинда Даку. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Албании.

"Комиссия УЕФА приняла решение дисквалифицировать на два матча албанского футболиста Мирлинда Даку. Он не сможет сыграть в следующем матче против Испании", - говорится в сообщении.

По окончании матча с Хорватией 19 июня Даку публично озвучил оскорбительную кричалку в адрес македонцев и сербов. Видео инцидента растиражировано в соцсетях.

После игры Федерация футбола Северной Македонии призвала к санкциям в адрес футболиста, сам игрок извинился.