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Албанского "Рубина" призвали наказать за оскорбление македонцев и сербов на Евро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Федерация футбола Северной Македонии призывает к санкциям в адрес нападающего Сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку за его поведение во время чемпионата Европы в Германии.

По окончании матча с Хорватии Даку публично озвучил оскорбительную кричалку в адрес македонцев и сербов. Видео инцидента растиражировано в соцсетях.

"Такое поведение неприемлемо и противоречит основным ценностям спортивного мастерства и взаимного уважения, которые пропагандирует футбол", - говорится в заявлении македонской федерации.

Отмечается, что организация направит официальное письмо в УЕФА. Она призывает "расследовать этот инцидент и принять соответствующие дисциплинарные меры", а самого футболиста – извиниться.

Матч Хорватия – Албания прошел 19 июня и завершился со счетом 2:2, албанцы ушли от поражения в компенсированное время.

футбол Мирлинд Даку
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