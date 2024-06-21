Футболист "Рубина" извинился за свое поведение на Евро-2024

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нападающий казанского "Рубина" и сборной Албании по футболу Мирлинд Даку принес извинения за оскорбительные кричалки в адрес соперников по окончании матча чемпионата Европы против Хорватии (2:2).

Просить прощения свойственно мужчине, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это ради всех, чьи чувства были задеты", - написал спортсмен в соцсетях.

По окончании матча с Хорватией 19 июня Даку публично озвучил оскорбительную кричалку в адрес македонцев и сербов. Видео инцидента растиражировано в соцсетях.

После игры Федерация футбола Северной Македонии призвала к санкциям в адрес футболиста.