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Кредиторы подали в суд требования к проектировщику ЧМ-2018 на 33 млрд рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На рассмотрение Арбитражного суда Москвы поданы требования кредиторов АО "Астерос", которое занималось IT-проектированием к чемпионату мира 2018 года по футболу, на сумму 32,9 млрд рублей, следует из определения суда, размещенного на сайте.

Их них требования в размере 10,3 млрд рублей относятся к числу голосующих, и проведение первого собрания без участия еще не включенных в реестр кредиторов может нарушить их права по делу о несостоятельности (банкротстве), говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 9 января обязал временного управляющего АО "Астерос" Алексея Белокопыта отложить проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения судом требований кредиторов, заявленных в предусмотренные законом сроки.

В связи с тем, что не все требования рассмотрены, суд отложил отчет временного управляющего и рассмотрение дела о банкротстве по существу на 3 апреля.

Арбитражный суд Москвы 11 июля 2018 года признал обоснованными требования ООО "Аэронавигатор" о банкротстве АО "Астерос". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил его временным управляющим А.Белокопыта.

Суд включил в реестр кредиторов компании требования ООО "Аэронавигатор" в размере 43,5 млн рублей.

Группа "Астерос" специализируется на реализации комплексных проектов в сфере построения инженерной и IT-инфраструктуры объектов, создания систем безопасности, предоставления услуг консалтинга, внедрения бизнес-приложений и IT-аутсорсинга.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля прошлого года.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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