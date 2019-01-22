Кредиторы подали в суд требования к проектировщику ЧМ-2018 на 33 млрд рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На рассмотрение Арбитражного суда Москвы поданы требования кредиторов АО "Астерос", которое занималось IT-проектированием к чемпионату мира 2018 года по футболу, на сумму 32,9 млрд рублей, следует из определения суда, размещенного на сайте.

Их них требования в размере 10,3 млрд рублей относятся к числу голосующих, и проведение первого собрания без участия еще не включенных в реестр кредиторов может нарушить их права по делу о несостоятельности (банкротстве), говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 9 января обязал временного управляющего АО "Астерос" Алексея Белокопыта отложить проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения судом требований кредиторов, заявленных в предусмотренные законом сроки.

В связи с тем, что не все требования рассмотрены, суд отложил отчет временного управляющего и рассмотрение дела о банкротстве по существу на 3 апреля.

Арбитражный суд Москвы 11 июля 2018 года признал обоснованными требования ООО "Аэронавигатор" о банкротстве АО "Астерос". Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил его временным управляющим А.Белокопыта.

Суд включил в реестр кредиторов компании требования ООО "Аэронавигатор" в размере 43,5 млн рублей.

Группа "Астерос" специализируется на реализации комплексных проектов в сфере построения инженерной и IT-инфраструктуры объектов, создания систем безопасности, предоставления услуг консалтинга, внедрения бизнес-приложений и IT-аутсорсинга.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля прошлого года.